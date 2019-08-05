ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Центра лечения хронических и острых болевых синдромов Областной клинической больницы №1 используют установки портовых систем пациентов с неизлечимым раком. В Краснодарском крае создано 50 портовых систем, сообщает Минздрав соцразвития Кубани.

Такие системы позволяют самостоятельно в домашних условиях вводить препарат в минимально необходимой дозе. Общее количество обезболивающих препаратов снижается в десять раз, что снижает риск привыкания к нему и позволяет избежать многих побочных эффектов.

Министерство здравоохранения Краснодарского края объяснило, почему регион вошёл в ТОП-5 регионов с наибольшей заболеваемостью раком. По словам врачей, это произошло потому, что на территорию для постоянного проживания перемещается много пожилых людей, которые находятся в группе риска. Играет роль и тот факт, что Кубань - солнечный регион, УФ-лучи увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований.