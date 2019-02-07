ИА «Ореанда-Новости». Пресс-служба АО «ЦНИИТОЧМАШ» заявила о создании гражданской версии «умных очков» - подобные системы входили только в боевую экипировку «Ратник» нового поколения. Разработку представили 7 февраля на выставке «Цифровая образовательная среда» во Всероссийском выставочном центре в Москве.

Центральный НИИ точного машиностроения (часть Ростеха) представил гражданскую версию инновационных, так называемых конверсионных очков. Разработчики комментируют, что новинка может применяться в школах будущего - в качестве средства отображения индивидуальной информации. Это своего рода монитор, на который учитель и ученик смогут выводить любые нужные данные, комментируют в пресс-службе НИИ.

Очки, которые можно подключить к любому ноутбуку, созданы с учётом психологии зрительного восприятия и физиологии зрения. С ними не нужно перефокусировать взгляд по полю зрения. Также они обладают прочной конструкцией, устойчивы к вибрациям.

Конечно, в отличие от военной версии, у гражданской версии очков нет специальной противоосколочной и противопульной защиты, также они отличаются способом крепления на голове. Одно из существенных преимуществ новой разработки - она не требует какого-либо дополнительного питания.

Военная экипировка «Ратник» вызывает огромный интерес у иностранных заказчиков. В ней 40 элементов. Это не только оружие, бронежилет и другая защита, но и средства навигации, связи, особый способ прицеливания. Среди новшеств экипировки планируется электронное «забрало» с лазерным прицелом, а также экзоскелет, увеличивающий возможности мышц бойца.