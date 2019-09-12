ИА «Ореанда-Новости». Оргкомитет Международной математической олимпиады создаст конкурс IMO Grand Challenge, посвященный созданию алгоритма, который автоматически решает классические олимпиадные математические задачи.

Математическая олимпиада проводится каждый год с 1959 года среди учеников старших классов. Всего представлены шесть задач, распределённых по уровню сложности, которые предлагаются участникам олимпиады. 

Несмотря на то, что участники должны решать задачи без использования какой-либо техники, оргкомитет предложил создать специальный конкурс,в котором решение задач доверят искусственному интеллекту. 

Пока этот вопрос находится на рассмотрении и не ясно, будет ли конкурс отдельным мероприятием, или вольётся в общее проведение олимпиады.