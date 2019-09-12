12.09.2019, 21:42
Искусственному интеллекту доверят решать задачи Международной математической олимпиады
ИА «Ореанда-Новости». Оргкомитет Международной математической олимпиады создаст конкурс IMO Grand Challenge, посвященный созданию алгоритма, который автоматически решает классические олимпиадные математические задачи.
Математическая олимпиада проводится каждый год с 1959 года среди учеников старших классов. Всего представлены шесть задач, распределённых по уровню сложности, которые предлагаются участникам олимпиады.
Несмотря на то, что участники должны решать задачи без использования какой-либо техники, оргкомитет предложил создать специальный конкурс,в котором решение задач доверят искусственному интеллекту.
Пока этот вопрос находится на рассмотрении и не ясно, будет ли конкурс отдельным мероприятием, или вольётся в общее проведение олимпиады.
Математическая олимпиада проводится каждый год с 1959 года среди учеников старших классов. Всего представлены шесть задач, распределённых по уровню сложности, которые предлагаются участникам олимпиады.
Несмотря на то, что участники должны решать задачи без использования какой-либо техники, оргкомитет предложил создать специальный конкурс,в котором решение задач доверят искусственному интеллекту.
Пока этот вопрос находится на рассмотрении и не ясно, будет ли конкурс отдельным мероприятием, или вольётся в общее проведение олимпиады.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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