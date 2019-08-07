ИА «Ореанда-Новости». Учёные создали модель внешних слоев человеческого глаза, граничащих с окружающей средой.  Полученная миниатюрная система содержит живые клетки, что позволяет экспериментально изучить многие процессы, происходящие на поверхности глаза, в том числе патологические, например, синдром сухого глаза.  

  «Мы использовали роботизированную модель с реалистичным миганием, в результате чего мы смогли изучить процессы, которые ранее не поддавались столь детальному моделированию.  Теперь изучение глазных патологий вышло на новый уровень качества », - говорят авторы научного проекта учёные из США.

  Это развитие было успешным благодаря взаимодействию офтальмологов и биоинженеров.  Искусственный глаз создан на восьмиугольном чипе;  он не превышает размер монеты в 10 центов.  Центром этого «глаза» являются контактные линзы, они содержат слои роговицы, созданные из настоящих человеческих клеток - они образуют поверхность века.