ИА «Ореанда-Новости». Учёные создали модель внешних слоев человеческого глаза, граничащих с окружающей средой. Полученная миниатюрная система содержит живые клетки, что позволяет экспериментально изучить многие процессы, происходящие на поверхности глаза, в том числе патологические, например, синдром сухого глаза.

«Мы использовали роботизированную модель с реалистичным миганием, в результате чего мы смогли изучить процессы, которые ранее не поддавались столь детальному моделированию. Теперь изучение глазных патологий вышло на новый уровень качества », - говорят авторы научного проекта учёные из США.

Это развитие было успешным благодаря взаимодействию офтальмологов и биоинженеров. Искусственный глаз создан на восьмиугольном чипе; он не превышает размер монеты в 10 центов. Центром этого «глаза» являются контактные линзы, они содержат слои роговицы, созданные из настоящих человеческих клеток - они образуют поверхность века.