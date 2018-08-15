ИА «Ореанда-Новости». Проверку экзаменов в скором времени передадут искусственному интеллекту. Сообщается, что данная инициатива затронет в первую очередь единый государственный экзамен и основной государственный экзамен.

Стало известно, что компьютер будет полностью проверять экзаменационные работы, включая часть со свободной формой ответов.



Разработчики рассчитывают, что проверку можно будет отдать искусственному интеллекту уже к 2030 году.

По словам исследователей, Федеральный институт педагогических измерений ведет активные разработки в сфере искусственного интеллекта. Предполагается, что уже через десять лет компьютеры достигнут необходимого уровня понимания как человеческого почерка, так и сути заданий с развернутым ответом. Напомним, что на сегодняшний день проверкой занимаются около 40 тысяч специалистов. Компьютеры считывают и анализируют только первую часть экзаменов с тестовыми заданиями, где ответы имеют строго определенную форму.

Представители Рособрнадзора пояснили, что использование искусственного интеллекта не является основной целью в образовании. В первую очередь, следует повысить уровень самого процесса обучения и контроля путем повсеместного внедрения информационных технологий в данный процесс.



До полного принятия искусственного интеллекта на вооружение, это инициатива подвергнется серьезному изучению и обсуждению как со стороны экспертов, так и со стороны общественности.

Ирина Абанкина, директор института развития образования научно исследовательского университета Высшей Школы Экономики, говорит о том, что к 2030 году искусственный интеллект начнет также генерировать сами задания для единого и основного государственных экзаменов.



Это операция будет проводиться по аналогии с вопросами, которые составляют сегодня специалисты.

По словам Никиты Масленникова, руководителя отдела «Финансы и экономика» института современного развития, разработка искусственного интеллекта для целей образования будет стоить несколько миллиардов рублей.

Тем не менее, отмечается, что данный проект стоит вложенных средств. Использование компьютерных систем для проверок исключит субъективный фактор в оценивании, присущий человеку. Это позволит уменьшить количество апелляций и судебных разбирательств, возникающих в процессе сдачи экзаменов.

Против применения данной технологии выступает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Он утверждает, что внедрение технологий убивает творческий потенциал в школьниках.