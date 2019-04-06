Отмечается, что книга представляет собой исследование о литий-ионных аккумуляторах, созданным на основе различных публикаций из открытого доступа. ИИ автоматически отобрал и объединил в одно пособие несколько научных статей.При этом нейросеть сама разбила весь материал по главам и разделам. Кроме того, ИИ также создал краткие описания и вставил гиперссылки.



