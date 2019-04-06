06.04.2019, 13:46
Искусственный интеллект написал первую научную работу
ИА «Ореанда-Новости». Международное научное издательство Springer Nature впервые представило пособие, которое создал искусственный интеллект на базе математического алгоритма Beta Writer.
Отмечается, что книга представляет собой исследование о литий-ионных аккумуляторах, созданным на основе различных публикаций из открытого доступа. ИИ автоматически отобрал и объединил в одно пособие несколько научных статей.
При этом нейросеть сама разбила весь материал по главам и разделам. Кроме того, ИИ также создал краткие описания и вставил гиперссылки.
Отмечается, что книга представляет собой исследование о литий-ионных аккумуляторах, созданным на основе различных публикаций из открытого доступа. ИИ автоматически отобрал и объединил в одно пособие несколько научных статей.
При этом нейросеть сама разбила весь материал по главам и разделам. Кроме того, ИИ также создал краткие описания и вставил гиперссылки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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