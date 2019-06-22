ИА «Ореанда-Новости». Искусственный нос был разработан в Университете Тампере (Финляндия). Он способен обнаружить раковые ткани при проведении операций. Прибор помогает нейрохирургам точнее удалять опухоли головного мозга.

Хирургический дым, разработанный исследователями из Университета Тампере, способен отличить здоровую ткань от злокачественной.

Технология основана на подачи дыма в электрическое поле. Ткань при таком методе может идентифицироваться на основе «отпечатка запаха».

Для исследования были взяты 694 образца ткани из 28 опухолей головного мозга. Точность классификации системы составляла 83% при анализе всех образцов.