ИА «Ореанда-Новости» Музыка, которую мы привыкли слушать на фоне, выполняя какие-либо задачи, не помогает сконцентрироваться, а лишь отвлекает и мешает мыслить. К такому выводу пришли учёные из Великобритании, чьи исследования опубликованы в журнале ACP.

Считается, что прослушивание музыкальных композиций улучшает показатели работы и способствует повышению креативности. Представители множества профессий при выполнении заданий часто слушают музыку, например врачи во время операций, водители во время движения. Кроме того, считается, что музыка благотворно влияет на творческий процесс.

Однако группа учёных из Британии опровергла эти мифы. Специалисты провели исследование, в котором группа студентов и аспирантов должна была выполнить простейшие задачи в момент прослушивания различных композиций, как иностранных, так и на родном языке.

Испытуемым было предложено пройти простейший тест, где они должны были выбрать слово, которое бы объединяло ряд из представленных им трёх слов. Целью эксперимента было не установить уровень умственных способностей студентов, а выявить, степень влияния музыки на мышление человека.

Учёные проанализировали скорость ответа добровольцев при прослушивании музыки разного уровня громкости, а также в полной тишине.

В итоге, выяснилось, что вся музыка, неважно какого она стиля, ритма, громкости или на каком языке текст песни, тормозит работу мозга человека, и сокращает число правильных ответов. Показатели креативности при прослушивании музыки снижались на 15-30%. При этом, другие шумы, такие как шум библиотеки, не мешали испытуемым выполнять задания.

Учёные считают, что музыка мешает центрам памяти в мозге, которые задействованы в решении подобного рода задач, нормально работать.

Специалисты полагают, что результаты их исследований необходимо учитывать многим профессионалам при выполнении их обязанностей, причём не только творческим работникам, но особенно врачам, водителям и представителям других профессий, где необходима повышенная концентрация внимания.