ИА «Ореанда-Новости» . Выздоровевшего от коронавируса россиянина выписали из больницы в российской столице. Об этом изданию «РИА Новости» сообщили представители московского штаба по контролю за заболеванием.

Речь идёт о Давиде Берове, специалисте из футбольного клуба, первом жителе России, кто поправился после данной болезни на территории государства. В штабе уточнили, что все анализы показали отсутствие заболевания. Лечение мужчины проводили в соответствии со всеми требованиями российского Минздрава.

«Сейчас пациент полностью здоров, ни одного симптома вируса у него не наблюдается. Мужчина уже планирует ехать домой и очень благодарен врачам клиники», - сообщила Светлана Сметанина, руководитель внештатных специалистов департамента здравоохранения.