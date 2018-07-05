ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Смертельно ядовитое вещество было похищено из музея в Нидерландах, город Лейден. Правоохранительные органы ведут поиски.

Музей науки и медицины, располагающийся в Нидерландах, стал жертвой грабителей. Как сообщают средства массовой информации, вчера, 4-го июля, из музея был украден флакон со смертельно опасным ядом. Ёмкость с ядом находилась в сейфе, который и украли злоумышленники. Исчезновение старинной реликвии было обнаружено утром, делом занялась полиция.

Смертельное ядовитое вещество называется кураре, оно хранилось в стеклянном флаконе с красной крышкой. На флаконе была также старинная надпись «Кураре».

Раньше у индейцев из Южной Америки этот яд использовался в процессе охоты, когда они смазывали веществом наконечники стрел. В стране на северо-западе Европы кураре использовался в медицинских целях - как мышечный релаксант при эвтаназии. В прессованном виде ядовитое вещество по размеру становится меньше кубика сахара. Правоохранительные органы Нидерландов призывают нашедших яд ни в коем случае не прикасаться к нему.

Между тем, это не первый случай, связанный с опасными веществами, произошедший за последние время. В датской библиотеке специалисты университета обнаружили несколько книг, обложка и страницы которых содержат некоторое количество мышьяка. Книги были покрыты зелёными пятнами, из-за которых невозможно полноценно разглядеть напечатанный текст. Учёные установили, что зеленый пигмент, находящийся на страницах и обложках книг, содержит мышьяк - яд, который даже спустя долгое время не выветривается и не теряет своих химических свойств. Сейчас книги отправлены на экспертизу, где установят текст, напечатанный на страницах. После этого их необходимо хранить в специальном месте с вентиляцией.