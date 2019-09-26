ИА «Ореанда-Новости» Израильская компания предлагает робототехнические комплексы для проведения специальных операций и беспилотные летательные аппараты.

Ключевым инвестором General Robotics является Кенес Ракишев. Он рассказал, что не принципиально, где производить продукцию – в России или Казахстане, так как считает страны единым экономическим пространством. Также инвестор сообщил, что заказчиков на военную технику пока нет.

Представители компании отмечают, что последние события в Саудовской Аравии показали преимущества боевых дронов и обратили внимание на важность противодействия таким атакам для обеспечения безопасности.



