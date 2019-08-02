. Об этом сообщает издание Live Science.

Возраст остатков сооружения достигает 1400 лет. Они находятся на берегу Тивериадского озера или Галилейского моря. Раскопки проводились в месте, где, как считают исследователи, находилась рыбацкая деревня Вифсаида, упоминавшаяся в Новом Завете. Известно о ещё одном вероятном местонахождении Вифсаиды-Юлии возле археологического памятника Et-Tell на Западном берегу реки Иордан.

По словам учёных, они уверены в том, что Вифсаида находится у Галилейского моря, а обнаруженная ими церковь была построена на месте домов апостолов Петра и Андрея. Археологи нашли мрамор и фрагменты настенной мозаики, а также мозаичный пол.

В Новом Завете Вифсаида упоминается как место, где Иисус исцелил слепого и накормил пять тысяч человек пятью кусками хлеба и двумя рыбами. Вифсаида — название двух израильских городов, также упоминаемых в Новом Завете, расположенных в долине, которая является устьем рек, впадающих в Галилейское море (Мешушим, Завитан, Иегудия и Иордан). Своё название город получил в честь Юлии — дочери императора Августа. Город располагался на восточном берегу Галилейского моря. В настоящее время от него остались лишь небольшие развалины.

Апостолы Пётр и Андрей. Андрей был одним из двенадцати учеников Иисуса и его близким другом. Хотя об Андрее известно меньше, чем о брате его Петре, он также посвятил всю свою жизнь Иисусу и умер на кресте. Однажды Иисус увидел Андрея и его брата, которые ловили рыбу на берегу Тивериадского озера и предложил стать его учениками. Иисус сказал, что сделает их ловцами человеческих душ. Андрей ответил на призыв Иисуса и убедил своего брата Петра следовать за ним.