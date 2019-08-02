ИА «Ореанда-Новости». Учёные обнаружили руины древней церкви на севере Израиля, которая может быть легендарным Храмом Апостолов. Об этом сообщает издание Live Science.

Возраст остатков сооружения достигает 1400 лет. Они находятся на берегу Тивериадского озера или Галилейского моря. Раскопки проводились в месте, где, как считают исследователи, находилась рыбацкая деревня Вифсаида, упоминавшаяся в Новом Завете. Известно о ещё одном вероятном местонахождении Вифсаиды-Юлии возле археологического памятника Et-Tell на Западном берегу реки Иордан.

По словам учёных, они уверены в том, что Вифсаида находится у Галилейского моря, а обнаруженная ими церковь была построена на месте домов апостолов Петра и Андрея. Археологи нашли мрамор и фрагменты настенной мозаики, а также мозаичный пол.

В Новом Завете Вифсаида упоминается как место, где Иисус исцелил слепого и накормил пять тысяч человек пятью кусками хлеба и двумя рыбами. Вифсаида — название двух израильских городов, также упоминаемых в Новом Завете, расположенных в долине, которая является устьем рек, впадающих в Галилейское море (Мешушим, Завитан, Иегудия и Иордан). Своё название город получил в честь Юлии — дочери императора Августа. Город располагался на восточном берегу Галилейского моря. В настоящее время от него остались лишь небольшие развалины.

Апостолы Пётр и Андрей. Андрей был одним из двенадцати учеников Иисуса и его близким другом. Хотя об Андрее известно меньше, чем о брате его Петре, он также посвятил всю свою жизнь Иисусу и умер на кресте. Однажды Иисус увидел Андрея и его брата, которые ловили рыбу на берегу Тивериадского озера и предложил стать его учениками. Иисус сказал, что сделает их ловцами человеческих душ. Андрей ответил на призыв Иисуса и убедил своего брата Петра следовать за ним.