ИА «Ореанда-Новости». Прорыв в медицине сделали исследователи из Тель-Авивского университета. Первые за историю человечества из человеческой ткани было напечатано на 3D принтере функционирующее сердце. Это открывает перспективы пациентам больше не ждать донорских сердец для пересадки.

В пресс-службе израильского вуза сообщили, что у человека была взята ткань, из которого получилось напечатать пульсирующее сердце. Также в рамках эксперимента были созданы ещё несколько десятков «живых» сердец, которые пересадят животным, чтобы проверить их функциональность.

Размер этих сердец – около двух с половиной сантиметров, аналогично размеру сердца кролика. Для создания одного такого сердца принтеру потребовалось три с половиной часа.

Учёные верят, что в ближайшие десять лет они продвинутся настолько, что из тканей человека можно будет создать любой орган для пересадки, который будет персонифицированный под каждого пациента и не будет отторгаться телом.