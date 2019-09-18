«Ореанда-Новости»Астрономы уже в мае 2018 года обнаружили повышенную активность вулкана (Локи). Вдобавок, существенно изменилась температура лавового озера.Подобные изменения наблюдаются примерно один раз в 540 дней.

Стоит отметить, что за вулканом исследователи наблюдают целых 20 лет. Именно поэтому для астрономов из Института планетарных наук извержение Локи является большим событием.

Однако несмотря на точные расчёты, предсказать точную дату пока что не представляется возможным, зато учёные смогут наблюдать за передвижением магмы.