28.12.2019, 23:33
Женщина-астронавт NASA поставила рекорд по пребыванию в космосе
ИА «Ореанда-Новости». Американский астронавт Кристина Кох установила рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин, пишут «Известия».
С 14 марта по сегодняшний день она провела в космосе 289 дней. Прошлый рекорд, 288 дней, принадлежал Пегги Уитсон. Отмечается, что Кох будет находиться на МКС до февраля будущего года.
Сейчас в основной экипаж МКС входят россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).
С 14 марта по сегодняшний день она провела в космосе 289 дней. Прошлый рекорд, 288 дней, принадлежал Пегги Уитсон. Отмечается, что Кох будет находиться на МКС до февраля будущего года.
Сейчас в основной экипаж МКС входят россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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