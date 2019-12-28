С 14 марта по сегодняшний день она провела в космосе 289 дней. Прошлый рекорд, 288 дней, принадлежал Пегги Уитсон. Отмечается, что Кох будет находиться на МКС до февраля будущего года.Сейчас в основной экипаж МКС входят россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).