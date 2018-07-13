ИА "Ореанда-Новости". Судом присяжных в штате Миссури был вынесен приговор компании Johnson & Johnson. Ее обязали выплатить около 4,7 миллиарда долларов 22 женщинам, которые подали иск на организации. Причиной стало выявление рака яичников у женщин, который был вызван присыпкой Johnsonʼs Baby Powder.

Как стало известно, шесть женщин, которые были участницами коллективного иска, не дожили до данного судебного разбирательства. Компенсацию за причинение вреда здоровью от компании присыпки Johnson & Johnson получат их родные.

По заявлению представителей компании, руководство Johnson & Johnson не довольно вынесенным приговором суда и будет обжаловать его, путем подачи апелляции в установленные сроки.

По словам истцов, они применяли продукцию компании Johnson & Johnson для личной гигиены, после чего у них был диагностирован рак яичников. Все дело в том, что тальк содержал примеси асбеста – опасного для человеческого здоровья вещества, которое в свою очередь вызывает и другие виды. Медицинские работники утверждают, что мелкие частички талька, составляющего основу присыпки Johnsonʼs Baby Powder, из-за своих размеров проникают внутрь тела и закрепляются на стенках эпителия. Из-за них развиваются воспалительные процессы, которые при постоянном применении средства, являются причиной последующего возникновения опухолей. В большинстве случаем они являются злокачественными.

Напомним, что результаты глобальных исследований, которые обнаружили вредное воздействие асбеста на человеческий организм, стали публиковаться с 2000х годов. Ученые выяснили, что риск заболеть раком у людей, использующих тальк на постоянной основе выше на 36%, чем у тех, кто не применяет данное средство для личной гигиены. Асбест был запрещен в 60 странах по всему миру, но на сегодняшний день около 40% женщин в развитых странах продолжают использовать косметические средства, содержащие тальк.

По словам Марка Лэниера, адвоката, представлявшего интересы истцов в суде, компания Johnson & Johnson, знающая о содержании вещества асбеста в своей присыпке, не уведомляла потребителей об этом.

Данное судебное разбирательство не является исключительным по отношению к продукции Johnson & Johnson. Ранее иск на компанию подавали женщины в индивидуальном порядке. Причиной являлся все тот же рак яичников, вызванный использованием присыпки. Первое дело выиграла Жаклин Фокс, получившая от организации 72 миллиона долларов. Самой крупной выплатой, произведенной Johnson & Johnson, стали 417 миллионов долларов, которые были присуждены Эве Эччеверии в Лос-Анджелесе.