ИА «Ореанда-Новости». В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского заявили, что при сохранении сегодняшних темпов роста производительности труда Россия к 2040 году может перейти на трёхчасовой рабочий день, пишут «Известия».



Учёные отмечают, что сегодня в экономике доля занятости в производстве существенно уступает доле работающих в непроизводственной сфере, поэтому нет необходимости использовать экономию труда в производстве для перераспределения рабочей силы в пользу сферы услуг.



В связи с этим можно будет использовать сэкономленное время человеческого труда для сокращения продолжительности смен. При таком положении дел в России к 2040 году возможен трёхчасовой рабочий день.