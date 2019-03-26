Оказалось, что люди, которые мало двигаются, в разы чаще заболевают диабетом, а также более подвержены заболеванием сердца и сосудов. Исследования показали, что те, кто ходит хотя бы 2-3 часа в день, значительно реже страдают от высокого давления.Учёные настаивают, что сегодня необходимо бороться с сидячим образом жизни -ведь большинство людей проводят своё время сидя или лежа. Это не только поможет спасти людей от ранней смерти, но, по мнению экспертов, может поспособствовать развитию экономики.Так, только в Великобритании медицинские службы тратят около 700 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с последствиями гиподинамии. Для здоровья и экономии достаточно убедить людей, что им надо двигаться хотя бы на 50% больше, чем сегодня, уверены учёные.