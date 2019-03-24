ИА «Ореанда-Новости» Американские диетологи назвали несколько способов, как отказаться от соли и сахара, которые так «любит» человеческий мозг. Об этом сообщает телеканал CNN.

Учёные советуют в первую очередь сократить потребление «скрытого» сахара, по словам специалистов, сахар содержится в 74% всех продуктов. Особенно его много в покупных соках, соусах и полуфабрикатах, где кроме сахара содержится также много соли. Для того чтобы распознать «скрытый» сахар, необходимо внимательно изучать состав продукта перед покупкой.

Диетологи отмечают, что опасность таится в первых пяти ингредиентах, так вредными считаются «кукурузный сироп» и «рисовый сироп».

Специалисты утверждают, что при сокращении потребления «скрытого» сахара у человека снизится тяга ко всему сладкому, следовательно, он будет употреблять меньше вредных продуктов.

Ещё один способ отказаться от сладкого и солёного – пробовать новые сочетания в еде. Например, соль можно заменить соевым соусом или же добавить «кислинку» блюду при помощи сока лайма, также можно добавить в рацион выдержанные сыры или маринованные, но без сахара, овощи. Также хорошей альтернативой соли станут натуральные приправы: чили, куркума, базилик, орегано.