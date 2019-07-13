ИА «Ореанда-Новости» . В заливе Святого Лаврентия в Канаде членам спасательной экспедиции. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что рыболовецкие сети, мешавшие животному погрузиться в воду, были срезаны с его хвоста специалистами. Кит оказался пятилетним самцом, его обнаружили впервые ещё в апреле у атлантических берегов США. Спасатели продолжают искать в заливе ещё двух запутавшихся полярных китов. По данным специалистов, найти их не так просто, поскольку они много времени проводят под водой.

Накануне сообщалось, что касаток из «китовой тюрьмы» в специальных транспортировочных ваннах отправят по реке в сторону места выпуска. Уточняется, что перед погрузкой в ваннах поменяли воду, а спины и плавники животных обработали специальной мазью, которая будет защищать их кожу от пересыхания.

Это уже вторая партия касаток из «китовой тюрьмы». Ранее в тот же день они прибыли в Хабаровск. Специалисты отметили, что животные хорошо перенесли дорогу. Первую группу касаток и белух отпустили в море 27 июня. Перед выпуском животных в естественную среду обитания у них взяли анализы, отметив хорошее здоровье млекопитающих. У двух касаток и шести белух разместили спутниковые метки, которые дадут учёным возможность отслеживать их перемещение и собирать данные о поведении. Животных выпустили в море в хорошую погоду. По словам учёных, касатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Белух выпустили во второй половине четверга, они сразу ушли в открытое море.