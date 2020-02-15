ИА «Ореанда-Новости». Кардиолог из Технического университета Мюнхена Мартин Холле рассказал о способах, которые помогут снизить давление без лекарств, пишет «Российская газета».



Так, медик посоветовал каждый день гулять на свежем воздухе. По его словам, всего 15 минут прогулки в день уменьшат давление на 5-8 миллиметров ртутного столба.



Кроме того, нужно пересмотреть свой рацион питания. Например, исключить колбасу, хлеб и сыр. Есть побольше овощей. Способствует повышению давления и большое количество соли, поэтому рекомендуется также сократить потребление солёных продуктов.