ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой заявил, что сон на боку является вредным для позвоночника, пишет РИА Новости.



Врач отметил, что полезнее всего спать на спине. А вот сон на животе способствует повышению внутрибрюшного давления.



При этом, как сказал эксперт, опаснее всего спать в сидячем положении. Эта поза очень вредна для сердца, она может привести к расширению вен и тромбозу.



Кроме того, кардиолог рассказал о пользе сна днем. От отдыха в дневное время уменьшается риск заболеваний сердца и появляется ощущение бодрости.