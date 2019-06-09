ИА «Ореанда-Новости» К концу столетия температура на Земле повысится, и земли Сибири станут комфортными для жизни, в результате чего туда прибудут климатические беженцы. Такое заявление сделали учёные из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, чьё исследование опубликовано в издании Environmental Research Letters.

Как полагают специалисты, в Сибири сократиться площадь вечной мерзлоты, и на многих незаселённых территориях человек сможет комфортно жить уже к 2080 году.

Климатологи заявляют, что к середине века некоторые регионы планеты будут полностью затоплены, а в других будут непригодные условия для существования – засухи и стихийные бедствия. Поэтому ожидается, что число мигрантов возрастёт.