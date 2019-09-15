Умные очки уже поступили в продажу.

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций и производства средств связи Huawei вышла на мировой рынок с новой разработкой. На этот раз китайские разработчики представили умные очки. По информации, опубликованной средствами массовой информации, которые специализируются на обзоре технологических новинок, устройство имеет расширенные функции. Очки снабжены специальным голосовым помощником. Для того, чтобы гаджет пришёл в действие, его необходимо синхронизировать со смартфоном владельца, установив соответствующее приложение. С целью избежать излишней декоративной нагрузки на умные очки, в Huawei решили отказаться от большого количества кнопок, отверстий и камер, расположенных на оправе очков. Очки снабжены только динамиками, имеющими небольшой размер, и рядом сенсоров. Кроме того, в оправу встроены необходимые для связи передатчики и антенны. При разговоре с собеседником зафиксировано хорошее качество связи благодаря тому, что в устройство встроена технология, подавляющая шумовые эффекты. В целом, новинка от Huawei имеет самые современные разработки в области защиты от пыли, влаги и грязи.

Huawei при разработке нового девайса работала совместно с производителем оправ для очков премиум-класса Gentle Monster. Данная компания расположена на территории Южной Кореи.

Стоит также отметить, для того, чтобы стать обладателем умных очков от китайской технологической компании Huawei необходимо выложить около трёхсот долларов (или девятнадцать тысяч рублей).