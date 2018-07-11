ИА «Ореанда-Новости». Компания NVIDIA совместно с учеными из университета Аалто и Массачусетского технологического института научили искусственный интеллект снижать шумы на фотографиях.

Система уже получила официальное название Noise2Noise. Информация была представлена в официальном блоге NVIDIA, но исходный код программы до сих пор остается засекреченным.

Специалисты представили результаты своей работы на суд общественности на ICML, конференции по машинному обучению в Стокгольме, Швеция. Организатором ежегодной конференции выступает IMLS,Международное общество машинного обучения. Другая конференция COLT, теория вычислительного обучения, является неизменным партнером ICML.

Ранее искусственный интеллект умел лишь сравнивать две фотографии между собой: с «шумами» и без них. После проведения сравнения система исправляла зашумленные снимки, по аналогии с «чистыми» экземплярами. Теперь технологии не требуют «бесшумной» пары для того, чтобы исправить картинку.

Как заявляют специалисты NVIDIA, университета Аалто и MIT, в разработке использовались принципы машинного обучения.Noise2Noise тренировалась на огромном массиве из 50 тысяч фотографий, пытаясь отличать основные элементы искажений и шумов. По итогу, система убирает со снимков лишние надписи, шумы, возникающие, в основном, из-за плохого освещения в кадре. Noise2Noise работает на процессорах NVIDIA Tesla P100 и фреймворке TensorFlow, использующем ускорение cuDNN.

По словам разработчиков, проблема «зашумления» очень часто встречается на снимках МРТ и аэрокосмической съемки. Noise2Noise еще не представлена в широком доступе, но, после официального релиза, в первую очередь, найдет себе применение в медицинских и космических технологиях. Компания заявляет, что публичная версия выйдет в ближайшее время.

Напомним, что разработкой нейросетей компания NVIDIA занимается уже довольно продолжительное время. Среди успешных проектов, связанных с искусственным интеллектом, представлена технология, известная как Slow Motion. Нейросеть создает замедленные видео, с увеличением количества кадров более чем в 15 раз. Еще одна новость, которая взорвала научный мир еще в декабре прошлого года – анонсированная компанией NVIDIA технология по созданию фальшивых видео. Искусственный интеллект, используя генеративную состязательную сеть GAN, самостоятельно создает новые видеоролики. По словам пользователей, они являются настолько реалистичными, что определить фальшивку неподготовленному человеку бывает практически нереально.