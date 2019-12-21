ИА «Ореанда-Новости». Российский космический корабль «Орёл» оказался способен на три полёт к Луне вместо десяти.

Корабль «Орёл» российского производства не отвечает техническому заданию, выданному «Роскосмосом». Вместо десяти запланированных ведомством полётов для корабля, «Орёл» сможет осуществить лишь три рейса. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на материалы разработчика «Орла» ракетно-космической корпорации «Энергия».

Генеральный директор «Энергии» представил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину презентацию, в которой и рассказал о количестве полётов, на которые способен «Орёл».

Ранее СМИ также сообщили о том, что дефицит финансирования разработки «Орла» составляет 18 миллиардов рублей. Как оказалось, дополнительные средства необходимы для доработки систем.