ИА «Ореанда-Новости». Учёные всемирной организации здравоохранения подтвердили 151 случай заражения опасным вирусом за пределами Китая. По данным международного агентства новостей и финансовой информации Reuters, заболевшие новой формой пневмонии находят в 23 странах мира.

Самое большое количество зараженных вирусом находится в Японии – на островном государстве число заболевших уже достигло 20. В Таиланде официально зафиксировано 19 случаев заражение, в Сингапуре зарегистрировано 18 пациентов, в Юной Корее и Гонконге – по 15 человек.

Медики из США подтвердили 11 случаев заражения вирусом. В настоящее время в России болеют два человека, которые являются гражданами Китая. По статистическим данным меньше всего от вируса пострадали страны северной Европы.

Кроме того, сообщается, что за пределами КНР от болезни уже погиб один пациент.

В России организовали штаб по борьбе с распространением коронавируса и предотвращению последствий эпидемии. Председатель Правительства Михаил Мишустин уточнил, что зараженные зарубежные гости будут депортированы за пределы государства.