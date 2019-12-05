ИА «Ореанда-Новости». Агентство NASA сообщило, что ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что многоразовый космический грузовик компании SpaceX уже в третий раз отправляется к международной космической станции. Он доставит на МКС 2,5 тонны продовольствия и оборудования.



Кроме того, на МКС отправили также 40 мышей, благодаря которым учёные собираются выяснить, как невесомость влияет на костно-мышечный аппарат. Мышей после эксперимента планируют вернуть на Землю.