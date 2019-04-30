ИА «Ореанда-Новости». Два часа врачи красноярской краевой клинической больницы №1 боролись за жизнь замёрзшего человека и, можно сказать, воскресили его. Мужчина был доставлен в состоянии сильного переохлаждения, у него не прощупывался пульс и были слышны глухие тоны сердца.

По информации пресс-служба больницы, мужчину нашли на территории промышленного предприятия. Его обнаружил охранник при обходе, на лице человека была ссадина, мужчина был ледяным на ощупь, а на его лице не таяли снежинки.

В краевой больнице врачи сделали ему непрямой массаж сердца и дефибрилляцию. Потребовалось несколько реаниматологов и два часа борьбы за его жизнь. Пациент пережил 24 разряда дефибриллятора (здоровый человек может умереть от разряда), через 120 минут его сердце нарастило темп с 40 ударов до 70 нормальных ударов в минуту. Его кожа приняла нормальный оттенок, но было неясно о состоянии мозга.

Однако через день пациент уже читал врачам стихи и рассказал, что его зовут Владимир Яковлевич, ему 55 лет, он работал на стройке в Солнечном. Когда будут найдены документы пациента, его выпишут. В больнице отмечают, что его случай – материал для написания научной статьи.