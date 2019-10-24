В ходе проведения опыта научные сотрудники обучали грызунов управлять маленькими электрическими машинками. Все подопытные крысы научились «водить» автомобиль: 11 самцов и 6 самок.Учёные стимулировали грызунов лакомствами. Для начала крысам надо было проехать до определённого объекта, потом эксперимент понемногу усложняли.