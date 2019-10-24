24.10.2019, 23:10
Крысы научились управлять машинками
ИА «Ореанда-Новости». Учёные в результате эксперимента научили крыс управлять машинками, сообщает издательство New Scientist.
В Университете Ричмонда по руководством нейробиолога Келли Ламберта был проведён эксперимент. В ходе проведения опыта научные сотрудники обучали грызунов управлять маленькими электрическими машинками. Все подопытные крысы научились «водить» автомобиль: 11 самцов и 6 самок.
Автомобили были сделаны из пищевых контейнеров, на которые были установлены электромоторы и колёса. Управление машинкой производилось с помощью медных стержней. Учёные стимулировали грызунов лакомствами. Для начала крысам надо было проехать до определённого объекта, потом эксперимент понемногу усложняли.
В Университете Ричмонда по руководством нейробиолога Келли Ламберта был проведён эксперимент. В ходе проведения опыта научные сотрудники обучали грызунов управлять маленькими электрическими машинками. Все подопытные крысы научились «водить» автомобиль: 11 самцов и 6 самок.
Автомобили были сделаны из пищевых контейнеров, на которые были установлены электромоторы и колёса. Управление машинкой производилось с помощью медных стержней. Учёные стимулировали грызунов лакомствами. Для начала крысам надо было проехать до определённого объекта, потом эксперимент понемногу усложняли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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