ИА «Ореанда-Новости». Елена Малышева высказалась по поводу списка продуктов, вызывающих бессонницу.

Своё мнение телеведущая и доктор медицинских наук высказала в разговоре с «URA.RU». Малышева напомнила, что рафинированные углеводы могут вызвать болезни пострашнее, чем отсутствие сна.

По словам доктора, глюкоза быстро всасывается в кровь и также быстро прекращается в жир, если не расходуется в мышцах. Поэтому употребление сахара, риса или белого хлеба может грозить ожирением, атеросклерозом и онкологией.

Малышева посоветовала снизить потребление рафинированных углеводов до умеренных размеров. Так, можно соблюсти «баланс» и нанести минимальный вред своему организму.

Ранее учёные из Колледжа при Колумбийском университете опубликовали список продуктов, вызывающих бессонницу. В списке оказались те продукты, в состав которых входит рафинированный сахар.