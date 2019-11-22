22.11.2019, 17:39
Малышева рассказала о ранних признаках рака мозга
ИА «Ореанда-Новости». Телеведущая Елена Малышева назвала симптомы, по которым можно на ранней стадии определить рак головного мозга, пишет News.ru.
Так, по словам Малышевой, об этом заболевании могут сказать изменения в речи и различные неврологические нарушения.
Кроме того, у человека также могут наблюдаться визуальные изменения в носогубных складках. Врач Андрей Пылёв, в свою очередь, добавил, что об опухоли могут также свидетельствовать постоянная головная боль и головокружения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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