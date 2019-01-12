ИА "Ореанда-Новости". В компании Илона Маска грядёт масштабное сокращение сотрудников. По информации издания Los Angeles Times, что SpaceX «должна стать компактнее», чтобы преуспевать в своей работе и эффективно развивать направление межпланетных космических кораблей.

По данным американских СМИ, в ближайшее время около 10% сотрудников покинет офис SpaceX. В настоящее время численность штата составляет около 6 тысяч человек, соответственно лишатся работы около 600 сотрудников.

Пресс-служба компании заявила журналистам, комментируя ситуацию с сокращением, что SpaceX должна «стать более компактной, чтобы продолжить поставки для наших клиентов и добиться успеха в разработке межпланетных космических кораблей и мирового интернета космического базирования». По словам представителей компании, в ближайшее время SpaceX предстоит расстаться «с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды». Официально число сотрудников, которые в будущем потеряют свои рабочие места, не называется.

В распоряжение Los Angeles Times при этом попало письмо Гвинн Шотвелл, президента SpaceX. В нём сообщается, что сокращённым сотрудникам будут компенсированы неудобства в виде заработной платы за восемь недель работы. Кроме того, нынешний работодатель посодействует с поиском нового места работы.

Как сообщалось ранее, минувшим летом SpaceX рассталось с несколькими топ-менеджерами, которые трудились в офисе компании в Редмонде, штат Вашингтон. Причиной стали разногласия по поводу темпов разработки и тестирования спутниковой программы Starlink, которая послужит для передачи интернет-трафика. SpaceX намерена на начальном этапе вывести на орбиту 4 тысячи спутников, после чего увеличить их количество до 11 тысяч.

Основателем компании SpaceX является американский предприниматель Илон Маск. Предприятие специализируется на запуске коммерческих спутников и других космических объектов. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в текущем году SpaceX привлекла инвестиции на сумму 273 млн долларов.