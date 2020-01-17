17.01.2020, 10:32
Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету, которую создают в НАСА
ИА «Ореанда-Новости». Илоном Маском, создавшим компанию SpaceX, было сказано, что он считает трагедией ракету-носитель сверхтяжелого класса SLS, которую создают в НАСА, из-за того, что в ней нет многоразовых элементов.
Макс заявил, что главная проблема ракеты НАСА состоит в том, что она не многоразовая. По его словам, это означает, что летательный аппарат, который стоит миллиард долларов, при каждом пуске уничтожается. Он сказал, что это является стопроцентной трагедией.
Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, которая разрабатывается компанией SpaceX, отличается от SLS тем, что имеет многоразовые блоки. После того, как эти блоки выполнят задачи, они возвратятся за Землю.
Макс заявил, что главная проблема ракеты НАСА состоит в том, что она не многоразовая. По его словам, это означает, что летательный аппарат, который стоит миллиард долларов, при каждом пуске уничтожается. Он сказал, что это является стопроцентной трагедией.
Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, которая разрабатывается компанией SpaceX, отличается от SLS тем, что имеет многоразовые блоки. После того, как эти блоки выполнят задачи, они возвратятся за Землю.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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