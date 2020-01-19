ИА «Ореанда-Новости». Илон Маск заявил, что первый пилотируемый полёт Crew Dragon состоится в 2020 году.

Глава компании Space X Илон Маск сообщил на пресс-конференции, что первый пилотируемый полёт космического корабля Crew Dragon планируется на 2020 год. Маск уточнил, что полёт должен состояться во втором квартале этого года. Пресс-конференцию транслировал сайт Национального управления США по астронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В воскресенье прошло успешное испытание системы спасения корабля Crew Dragon. Это подвигло журналистов на вопрос о дате первого пилотируемого запуска этого космического корабля.

Маск уточнил, что оборудование, которое может быть необходимо при запуске, должно быть готово к концу февраля.