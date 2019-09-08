Стоит отметить, что «возраст» задачи составил практически шестьдесят пять лет.

Учёные американского происхождения из Бристольского университета и Массачусетского технологического университета Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд сумели наконец разложить число «сорок два» на три куба. Если вдаваться в подробности, то смысл головоломки заключался в том, чтобы найти все неизвестные уравнения «x³+y³+z³=k». Причём k — это число, которое располагается в диапазоне чисел от одного до ста. Когда число k равнялось тридцати трём и сорока двум, то математики всего мира не смогли найти решение этой задачи. Ситуация с математическим уравнением до настоящего момента казалась неразрешимой.

Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд смогли найти решение шестидесятипятилетней математической задаче благодаря использованию специального компьютера под названием «Charity Engine». Для того, чтобы найти верные показатели уравнения, математикам потребовалось около одного миллиона часов расчётов. Теперь стало известно, что если в уравнении «x³+y³+z³=k» число k равняется сорока двум, то остальные неизвестные данного уравнения выглядят следующим образом: x = -80538738812075974, y = 80435758145817515, z = 12602123297335631.