ИА «Ореанда-Новости». Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, какие блины лучше есть в масленичную неделю, чтобы не возникло проблем с системой пищеварения, пишет «МК».



Так, по словам врача, пара блинов вредными не будут. Но вечером их лучше не есть. Лучше всего блины есть на завтрак. Наиболее подходящей начинкой для них станут творог, сыры моцарелла или пармезан, слабосоленая рыба, орехи или фрукты. А вот, например, сгущенку лучше не употреблять.



В обед от наполнения блинов луче отказаться, чтобы не вызвать обострение заболеваний поджелудочной и желчного пузыря. Порция блинов должна восприниматься как полноценный прием пищи, а не перекус, подчеркнула специалист.