ИА «Ореанда-Новости». Употребление арбузов хорошего качества в разумном количестве не должно вызывать побочных эффектов. Для обычного здорового человека. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории, заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» при МИД России Ольга Саакян. Вес единоразовой порции рекомендуется сохранять в пределах 250-300 грамм.

Тем не менее проблемы могут возникнуть у тех, кто страдает некоторыми заболеваниями. По словам медика, осложнения могут возникнуть у людей с мочекаменной болезнью, нарушением оттока мочи, аденомой предстательной железы или имеющих послеоперационные спаечные процессы.

«Также желательно контролировать количество потребляемого арбуза при заболеваниях сердца, сопровождающихся задержкой жидкости и отеками, при колитах и расстройствах желудочно-кишечного тракта», — отмечает Саакян. Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.

При высоком уровне калия в крови или при наличии серьёзной гиперкалиемии врач рекомендовала ограничить употребление бахчевых до одной чашки в день. По словам Саакян, аллергические реакции на арбуз встречаются очень редко. В этом случае его надо исключить из рациона.

Тем временем независимые эксперты Роскачества напомнили, как выбрать самый сладкий арбуз. Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию. Если звук глухой, значит арбуз перезрел, а если слишком звонкий — не вызрел до конца.Арбуз должен быть без побитостей и трещин. При этом его корочека не должна блестеть. Если она глянцевая, велик риск того, что арбуз неспелый.

Кроме того, на кожуре арбуза обязательно должно присутствовать «земляное пятно». Оно должно быть ярко-желтого цвета и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя. Эксперты подчеркнули, что земляное пятно должно быть только одно. А вот цвет и форма арбуза никак не повлияют на его вкус.