ИА «Ореанда-Новости» . Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов 9 июля рассказал о причинах появления анорексии. По его словам, у этого заболевания есть много факторов. Однако одним из самых мощных он называет

«Расстройство пищевого поведения — это попытка справиться со своими эмоциями: тревогой, неудачами, стыдом», — говорит Никита Чернов. Специалист отметил, что сейчас в стране поддерживается нездоровое отношение к телу. Для наглядного примера он сравнил девушек из России и Европы.

«В нашей стране существует гендерная сексуализация девушек. Например, если сравнивать русскую девушку и европейку, то даже по внешнему виду можно заметить, что европейка будет больше уделять внимание комфорту, а наши девушки используют часто свою внешность как инструмент достижения цели», — считает эксперт.

По его словам, такие обстоятельства подталкивают девушек к пищевому расстройству. В это же время он отметил, что современные исследования выявили у некоторых людей генетическую предрасположенность к анорексии.

Напомним, ранее учёные назвали самую опасную для здоровья диету. Смысл этой диеты заключается в том, что нужно употреблять как можно меньше углеводов, больше жиров, а содержание белков должно быть умеренным. Исследования показали, что такие ограничения «переучивают» пищеварительную систему, что в итоге может привести к анорексии и сбоям в работе органов пищеварения. Кроме того, такая диета может привести к критическим колебаниям уровня глюкозы в крови, что в будущем сможет привести к диабету. Учёные допускают возможность такой диеты, но придерживаться её нужно в течение короткого периода времени — от двух недель до месяца.