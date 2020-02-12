ИА «Ореанда-Новости». Врачи из Германии назвали продукты, которые помогут восстановить слизистую оболочку кишечника, пишет «МК» со ссылкой на портал Focus.de.



Так, по словам врачей, стоит обратить внимание на продукты на основе кокоса. Они оказывают антигрибковый эффект. Ещё не стоит забывать о перечной мяте – она может снять синдром раздражённого кишечника, а также поможет при вздутии живота.



Ещё один полезный для кишечника продукт, по мнению немецких врачей, это малина. В неё много клетчатки, что особенно полезно для кишечника.