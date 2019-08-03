ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, что может являться симптомом скопления опасных токсинов в организме человека, пишет «МК».



Так, одним из первым признаком наличия большого количества токсинов в организме является запор, который говорит о накоплении вредных веществ в кишечнике.



Кроме того, зловонное дыхание может быть признаком того, что в печени скопилось слишком много токсинов. Стоит также обратить внимание и на хроническую усталость, плохое настроение, которое обычно заедается сладким, что приводит к увеличению веса. Медки рекомендуют при наличии этих симптомов сразу обращаться к специалистам.