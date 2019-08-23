ИА «Ореанда-Новости». Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют за репродуктивное здоровье женщин и мужчин.Так, в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова отметили, что риск для женщин, желающих иметь детей, представляет. Таким образом, к вредным профессиям можно отнести маляров, чистильщиков, гальваников, операторов АЗС и других.

Кроме того, опасны и сферы, связанные с вибрациями (шлифовальщик, дорожник, водитель, гравер), с воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей. Также эксперты назвали вредными работу укладчиками-упаковщиками, такелажниками и формовщиками из-за необходимости поднимать тяжести.

Особый риск для репродуктивного здоровья женщин представляет работа с микроорганизмами. К этой категории можно отнести сотрудников медучреждений, пищевой промышленности, лабораторий, животноводства, водоочистных сооружений. Влияние на снижение возможности рождения здоровых детей может оказывать и экстремальный микроклимат, пишет RT. Поэтому женщинам стоит внимательно относиться к работе в слишком жарких или холодных условиях.

Говоря о репродуктивном здоровье мужчин, специалисты заявили о воздействии на него всех вышеперечисленных факторов кроме физического труда. Воздействие вредного производства на обоих родителей способно привести к неправильному формированию плода и генетическим сбоям.

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности. В список попали отрасли, у работников которых прошлом году чаще всего диагностировали профессиональные заболевания. Как сообщает RT, почти половина случаев профзаболеваний (47,5%) приходится на работников предприятий по добыче полезных ископаемых. На втором месте оказались сотрудники обрабатывающих производств (27,3% от впервые зарегистрированных случаев). На третьей строчке — работники предприятий в сфере транспортировки и хранения (10,5%).