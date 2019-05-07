Так, лидером стал укроп. Выяснилось, что его полезные свойства способсвуют улучшению пищеварения и образованию кровяных телец. Второе место заняла петрушка- в ней есть много витамина С. При этом диетологи особо отмечают её качества для похудения.Третью строчку занял сельдерей, в котором есть протеин. Он полезен для кишечника и поджелудочной железы. Отмечается, что сельдерей помогает преодолеть стресс и повысить концентрацию внимания. Кроме того, в топ-5 самой полезной зелени входятруккола и фенхель, которые помогают пищеварению, борются с вирусами в организме, а также снижают уровень сахара в крови.