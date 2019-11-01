ИА «Ореанда-Новости». Врачи заявили, что не советуют обрабатывать раны, ссадины и порезы водкой, виски или самогоном, пишет «Российская газета».



Специалисты напомнили, что водка – это не дезинфицирующее средство, так как содержание спирта в ней низкое. В больницах в качестве дезинфицирующего средства используется спирт обычно крепостью 70%. Врачи отметили, что это наименьший процент для того, чтобы бактерии погибли.



Однако врачи отметили, что водку можно использовать, если под рукой не оказалось ничего другого, например, йода или антисептика.