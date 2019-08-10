ИА «Ореанда-Новости». От рака лёгких в течение двух лет умирают порядка 87% больных. При этом диагностика опасного заболевания на ранних стадиях повышает шансы на излечение. Специалисты назвали самые первые симптомы рака лёгких, пишет Медикфорум.. В случае, если человек уверен, что кашель не является следствием простуды, аллергии или другого заболевания, стоит пройти обследование на рак.

Вторым симптомом онкозаболевания может стать осиплость и боли в грудной клетке.Также о раке лёгких может свидетельствовать беспричинная температура на уровне 37-37,5 градусов.

Онкологи, в свою очередь, перечислили семь симптомов развития рака. Их назвал главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачёва» Сергей Абашин.

В первую очередь онколог советует обратить внимание на любые необычные кровотечения или выделения во всех органах или частях тела. Кроме того, стоит внимательно отнестись к появлению уплотнений, опухолей, шишек на теле.

Также говорить о развитии рака могут длительно незаживающие раны. Ещё один симптом — нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря на протяжении длительного времени, отметил врач в интервью журналу «Профиль». Проблемы с глотанием, хрипота, кашель тоже могут быть яркими симптомами появления злокачественной опухоли. Наконец, о развитии рака могут говорить изменения в родинках.

При этом врач подчеркнул, что всё вышеперечисленное может говорить и об иных заболеваниях, поэтому в случае обнаружения данных симптомов стоит пройти обследование и сдать анализы биопсии, гистологии и другие.

А учёные Медицинского колледжа Бейлора в США определили причины дисфункции гена, который защищает организм от появления раковых клеток. Как сообщает портал Medical Xpress, исследователи изучили более 10 тыс. образцов тканей из 32 типов раковых опухолей и сравнили их ДНК с мутациями в базах данных.

Оказалось, что у пациентов с низкой выживаемостью наблюдались изменения в гене TP53, который обычно останавливает рост и деление клетки при её повреждении. Так, в 91% всех рассмотренных случаев заболевания раком наблюдались дефекты в обеих копиях гена TP53. Также были обнаружены ещё четыре гена, чья высокая активность в опухолях связана с угрозой развития рака.