17.06.2019, 16:06
Медики рассказали, чем опасна работа в офисе
ИА «Ореанда-Новости». Учёные заявили, что работа в офисе опасна для здоровья. Главным образом из-за сидячего образа жизни.
Учёные выяснили, что в первый год работы в офисе около половины новичков набирают лишний вес. Так, исследование показалось, что примерно 41% молодых работников прибавили около 5 кг за 12 месяцев. При этом офисные сотрудники часто жалуются, что у них не хватает времени на физическую активность.
Кроме того, работа в офисе очень влияет на зрение. Неправильное расположение монитора, плохой свет, сухость воздуха и многое другое становится причиной появления синдрома сухого глаза. Отмечается также, что офисные работники страдают и от болей в позвоночнике.
Учёные выяснили, что в первый год работы в офисе около половины новичков набирают лишний вес. Так, исследование показалось, что примерно 41% молодых работников прибавили около 5 кг за 12 месяцев. При этом офисные сотрудники часто жалуются, что у них не хватает времени на физическую активность.
Кроме того, работа в офисе очень влияет на зрение. Неправильное расположение монитора, плохой свет, сухость воздуха и многое другое становится причиной появления синдрома сухого глаза. Отмечается также, что офисные работники страдают и от болей в позвоночнике.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии