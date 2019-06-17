Учёные выяснили, что в первый год работы в офисе около половины новичков набирают лишний вес. Так, исследование показалось, что примерно 41% молодых работников прибавили около 5 кг за 12 месяцев. При этом офисные сотрудники часто жалуются, что у них не хватает времени на физическую активность.Кроме того, работа в офисе очень влияет на зрение. Неправильное расположение монитора, плохой свет, сухость воздуха и многое другое становится причиной появления синдрома сухого глаза. Отмечается также, что офисные работники страдают и от болей в позвоночнике.