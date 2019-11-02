Медики отметили, что у человека может развиться нервозность и сердцебиение, которые возникает из-за изменений в состоянии давления. Давление повышает кофеин, которые есть в этом напитке.По этой причине врачи советуют не злоупотреблять кофе. Взрослые люди могут пить до 400 мг кофеина в день. Тем, кто превышает эту норму, медики советуют не пить другие напитки, в которых есть кофеин.