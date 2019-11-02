02.11.2019, 18:56
Медики рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
ИА «Ореанда-Новости». Врачи заявили, что употребление кофе может оказывать неблагоприятные побочные эффекты, пишет OAnews.
Медики отметили, что у человека может развиться нервозность и сердцебиение, которые возникает из-за изменений в состоянии давления. Давление повышает кофеин, которые есть в этом напитке.
По этой причине врачи советуют не злоупотреблять кофе. Взрослые люди могут пить до 400 мг кофеина в день. Тем, кто превышает эту норму, медики советуют не пить другие напитки, в которых есть кофеин.
Медики отметили, что у человека может развиться нервозность и сердцебиение, которые возникает из-за изменений в состоянии давления. Давление повышает кофеин, которые есть в этом напитке.
По этой причине врачи советуют не злоупотреблять кофе. Взрослые люди могут пить до 400 мг кофеина в день. Тем, кто превышает эту норму, медики советуют не пить другие напитки, в которых есть кофеин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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