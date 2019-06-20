ИА «Ореанда-Новости». Эксперты отметили, что минеральную воду как прохладительный напиток можно употреблять лишь иногда и недолго.



Дело в том, что при длительном употреблении минеральной воды в организме может нарушится водно-солевой баланс.



При этом для лечебных целей врачи советуют приобретать минералку в стеклянной таре. Хранить бутылки с минеральной водой рекомендуется в лежачем положении в сухом темном и теплом месте. Газированную минеральную воду лучше перед употреблением освободить от углекислого газа, открыв бутылку за 15 минут до приема.



Специалисты утверждают, что любую минеральную воду не следует принимать при острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний органов пищеварения.