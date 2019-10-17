ИА «Ореанда-Новости». Российские врачи выступили с критикой популярных народных способов избавиться от похмелья, пишут «Известия».



Врачи отметили, что не нужно при похмелье пить кофе, как это делают многие. Оказывается, пища на голодный желудок плохо усвоится и вызовет тошноту, а тонизирующий напиток способствует ещё большему обезвоживанию организма.



Медики отмечают, что не стоит при похмелье принимать новую порцию алкоголя, так как это может привести к запою.



Как утверждают медики, лучше всего справиться с похмельем поможет простая вода, витамин B6 и спортивные напитки с сахаром и электролитами.