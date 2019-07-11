ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, кому противопоказана популярная летняя ягода крыжовник, пишет «МК».



Так, врачи рекомендуют воздержаться от употребления крыжовника, если есть диарея, колит, язва желудка или энтероколит. Кроме того, медики напомнили и об аллергии, которую может спровоцировать эта ягода.



Кроме того, эксперты отметили, что крыжовник лучше не смешивать с йогуртом или молоком. При желании его можно добавить в творог.